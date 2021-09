V zapor za več kil trave

Mamilo je prevzel v določenem smetnjaku v Celovcu in pošiljko nato odpeljal na določeno parkirišče.

Naprej je predal 27 kilogramov marihuane, pri četrti predaji pa so ga prijeli. Fotografija je simbolična. FOTO: Choochart Choochaikupt/Getty Images

Avstrijsko deželno sodišče v Celovcu je na zaporno kazen obsodilo Slovenca in Hrvata zaradi prekupčevanja več kilogramov marihuane. Sodišče je 22-letnemu slovenskemu državljanu, ki je bil sicer že večkrat obsojen zaradi kaznivih dejanj, prisodilo tri leta in pol zapora, 24-letnega Hrvata pa je obsodilo na poldrugo leto.Slovenec je glede na razsodbo od februarja do maja letos predal skupno 36 kilogramov marihuane, od tega 8,9 kilograma 24-letnemu hrvaškemu državljanu. Oba so 27. maja zalotili pri predaji droge in oba sta dejanje priznala.Slovenec je bil očitno iskana osebnost – s pripornim nalogom ga iščejo tako v Sloveniji kot v Švici, pred tem je bil v Sloveniji že šestkrat obsojen zaradi tatvine in ropa. Po drugi strani je bil 24-letni Hrvat, sicer rojen v Celovcu, v Avstriji že obsojen zaradi prekupčevanja z drogo na osem mesecev pogojne zaporne kazni, a je v času preizkusne dobe zagrešil novo kaznivo dejanje.Slovenec je na sodišču pojasnil, da je zaradi finančne stiske soglašal s prevozom droge, za kar naj bi dobil tisoč evrov. Mamilo je vedno prevzel v določenem smetnjaku v Celovcu in pošiljko odpeljal na določeno parkirišče. Tam je čakal v avtomobilu, marihuana pa je bila v prtljažniku. Na ta način je naprej predal 27 kilogramov marihuane, pri četrti predaji pa so ga prijeli. Kdo mu je dal drogo, na sodišču ni želel izdati, češ da bi se s tem spravil v nevaren položaj.Soobtoženi je na drugi strani pojasnjeval, da ima težave z odvisnostjo in da je poskušal s preprodajanjem marihuane zaslužiti dovolj za kokain.Slovencu je grozilo od enega do 15 let zapora, sodnica pa se je na koncu tudi zaradi priznanja kaznivega dejanja odločila za izrek treh let in pol zapora. Štiriindvajsetletniku je prisodila leto in pol zapora. Sodba še ni pravnomočna.