V zameno za podkupnino so pri tehničnih pregledih zamižali na obe očesi

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so se začeli predobravnavni naroki za 22 obtoženih zaradi nepravilnosti pri tehničnih pregledih družbe Avto-Mat na Škofljici leta 2019. Kontrolorji tehničnih pregledov naj bi v zameno za podkupnino avte ocenili za brezhibne, čeprav niso bili.

Kontrolorjem tehničnih pregledov Bojanu Pirnatu, Branku Valenčaku, Marjanu Trčku, Boštjanu Mavcu, Janezu Štreklju, Slavku Miklavčiču in Blažu Krncu tožilstvo očita, da so v zameno za podkupnino tehnični pregled opravila tudi vozila, ki niso bila brezhibna. Nekatera so pregledali, pa v zapisniku najdenih napak niso navedli, drugih sploh niso dali na preizkuševalno stezo ali pa so tja zapeljali drugo vozilo. Tako so omogočili, da so se v prometu znašli avtomobili z nevarnimi napakami, celo z okvarjenimi zavorami, poročanje Dnevnika povzema STA.

Obtoženih je tudi več ljudi, ki so posredovali pri preglednikih. Najpogostejša stranka je bil avtoprevoznik Anton Grandovec, ki se je s Pirnatom dogovoril, da bo njemu in drugim preglednikom za vsako vozilo svojega podjetja, ki ga bodo pripeljali na pregled, plačal sto evrov, če bodo potrdili njegovo brezhibnost.

Grandovec je priznal 24 kaznivih dejanj dajanja podkupnine in s tožilstvom podpisal sporazum, v katerem se je dogovoril za pogojno kazen tri leta zapora s triletno preizkusno dobo in 90.000 evrov denarne kazni, dodatnih 10.000 pa je nakazal na račun oddelka za otroško kirurgijo ljubljanskega kliničnega centra (UKC). Poleg Grandovca je sporazum o priznanju krivde podpisalo še deset od skupno 22 obtoženih.

Valenčak se je dogovoril za pogojno zaporno kazen dve leti in deset mesecev s petletno preizkusno dobo, 6230 evrov denarne kazni in nakazilo 800 evrov na račun UKC. Za Trčka je v sporazumu določena pogojna kazen tri leta in pet mesecev s petletno preizkusno dobo, denarna kazen 5850 evrov in tudi 800 evrov za UKC. Mavec, ki je podkupnino vzel enkrat, je priznal in se dogovoril za tri mesece pogojno in 280 evrov denarne kazni, Hvala pa za leto dni pogojno, denarno kazen 2145 evrov in 500 evrov za UKC.

Sodnica sporazumov še ni sprejela, o tem bo odločila, ko se bodo o krivdi izrekli vsi obtoženi. Tehnične preglednike sicer čaka še en kazenski postopek zaradi istovrstnih kaznivih dejanj, še poroča časnik.