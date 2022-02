V Žalcu v dveh dneh zasegli večjo količino droge

Žalski policisti so v zadnjih dneh opravili dve hišni preiskavi in zasegli več konoplje. Pri 58-letnemu osumljencu z žalskega območja so našli dva prostora prirejena za gojenje konoplje, z vso opremo in 85 rastlin konoplje. Prav tako so mu zasegli še dober kilogram že posušenih delcev konoplje.

Pri 38-letnemu osumljencu, prav tako z žalskega območja, so našli in zasegli okoli kilogram in pol posušene konoplje, digitalno tehtnico, vrečke za vakuumsko pakiranje ter druge pripomočke namenjene pakiranju in preprodaji konoplje.

Oba bosta kazensko ovadena zaradi suma storitve kaznivega dejanja n eupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1.