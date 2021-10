V Žalcu izdajali lažna cepilna potrdila in prejemali velike zneske

Kot danes poroča Delo, celjski kriminalisti preiskujejo sum kaznivih dejanj v Zdravstvenem domu Žalec. Tam naj bi dva zaposlena izdajala lažna cepilna potrdila, zanje pa prejemala plačilo. Po neuradnih informacijah naj bi bili nekateri za potrdilo pripravljeni plačati tudi do 400 evrov.

Direktorica ZD Žalec dr. Hana Šuster Erjavec je za Delo potrdila, da so nepravilnosti zaznali pri vnosu podatkov o cepljenju v elektronski register cepljenih oseb. Hitro je stekel izredni interni strokovni nadzor, pri katerem so ugotovili sum hujših kršitev delovnih obveznosti pri dveh zaposlenih. Nemudoma so ju suspendirali in ju prijavili tudi policiji, ki primer še preiskuje.

