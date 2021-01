V zadnjem hipu ubežal ognju

V sredo ob 22.20 je dobrih dvesto metrov za tablo naselja Žimarice, pred gorečo pritlično hišo nasproti tamkajšnjega gasilskega doma, 64-letni gospodar Jože Franc Godec pričakal domače gasilce in njihove kolege iz Sodražice. »Pravočasno je ubežal ognjenim zubljem, saj so ob našem prihodu plameni sikali visoko nad streho, enako tudi skozi okna, v notranjosti hiše se je cvrlo. Imel je rahle opekline, v nadaljnjo oskrbo pa so ga prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Ribnice,« je povedal Janez Levstek, vodja intervencije iz PGD Sodražica. Gasilci so hitro posredovali. FOTO: Me...