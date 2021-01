V zadevi Marina dokazi leteli iz spisa

Ostaja v priporu

Višji sodniki so potrdili odločitev sodnice, ki je izločila več dokazov. FOTO: Marko Feist

Sodnica je izločila izjave nekaterih osumljenih, ki jim policisti niso dali ustreznega pravnega pouka.

Višji sodniki v Kopru so pred kratkim potrdili odločitev sodnice, ki je v zadevi Marina iz spisa izločila več dokazov, ki so bili po njeni presoji pridobljeni nezakonito, so poročale Primorske novice. Kot je znano, je prvoobtoženi v tej zadevi, tožilstvo pa je zaradi suma zlorabe prostitucije spisalo 400 strani dolgo obtožnico zoper 18 ljudi. Ti naj bi bili povezani v zgodbi kluba Marina na Ajševici na Goriškem.Predsednica koprskega okrožnega sodiščaje pojasnila, da ostaja Racman v priporu, kjer je, odkar so ga kanadski organi predali našim. Po vrnitvi v domovino je Racman vložil ugovor na obtožnico, po kateri naj bi s soobtoženimiindeloval v hudodelski združbi in izkoriščal prostitucijo. Nusdorferjeva je potrdila, da je zunajobravnavni senat o ugovorih zoper obtožnico že odločal in sklenil, da je treba preiskavo dopolniti z zaslišanjem obdolženca. Racmana je preiskovalni sodnik zaslišal že pred božičem.Specializirano državno tožilstvo je sicer v tej zadevi pred kratkim vložilo neposredno obtožnico še proti dvema obdolženima. Gre za odvetnika iz Maribora, ki naj bi glavnim obtoženim v tej zadevi pomagala s pravnimi nasveti, kako prikriti nezakonito dejavnost. Njuno zaslišanje so zaradi epidemije covida-19 preložili na januar.Po pisanju Primorskih novic so odvetniki obtoženih na predobravnavnih narokih predlagali številne izločitve dokazov, ki naj bi jih policisti pridobili nezakonito. Nusdorferjeva je potrdila, da je višje sodišče v Kopru potrdilo sklep o izločitvi listin, ki ga je pred nekaj meseci sprejela okrožna sodnica. Sodnica je nekaterim predlogom ugodila, drugim ne, nekatere dokaze pa je izločila po uradni dolžnosti.Med drugim je izločila nekatere izjave, pred katerimi policisti osumljenim niso dali ustreznega pravnega pouka, čeprav naj bi jih že sumili zvodništva. Iz spisa je šel tudi del dokazov, ki so jih kriminalisti dobili pri hišni preiskavi v klubu Marina. Preiskali naj bi namreč tudi hotelske sobe deklet in garderobne omarice, na katere se odredba za hišno preiskavo ni nanašala. Nezakoniti so bili tudi izsledki prikritih preiskovalnih ukrepov, ki se nanašajo na telefonsko komunikacijo nekaterih obtoženih z odvetniki, ter številni dokazi, ki so jih policisti in kriminalisti zbirali s tajnim delovanjem proti trem Romunom, za kar niso imeli odredbe sodišča.Specializirano državno tožilstvo se je na izločitve pritožilo, a je senat višjih sodnikov pritožbo zavrnil.