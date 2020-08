V Vitanju zasegli 1.400 sadik konoplje

Policisti postaje Slovenske Konjice so v sodelovanju s posebno policijsko enoto ter z vodnikoma službenih psov opravili hišno preiskavo pri 44-letnem občanu z območja Vitanja.



V bližini njegovega bivališča so našli večji nasad konoplje in zasegli okoli 1.400 sadik. V hišnih prostorih so odkrili še okoli 500 gramov posušenih vršičkov konoplje, zato so 44-letnemu osumljencu odvzeli prostost.



Privedli ga bodo bo k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi.



Policija ga je v preteklosti zaradi tovrstnih kaznivih dejanj že obravnavala.