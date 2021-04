V vinogradu nastavil vojaški eksploziv

Dobro leto mineva, odkar je močna detonacija stresla okna v naselju Vrh pri Boštanju. Pol enajstih zvečer je bila ura, ko so domačini zaradi močnega poka in tresenja šip bežali iz hiš, v katerih so s sten popadale slike. Detonacijo so slišali tudi v sosednjih krajih, Mokronogu in Šentrupertu, pa vse do Šmarjeških Toplic. Ugibali so, kaj naj bi to bilo, saj niti ob pregledovanju okolice niso našli nič sumljivega. Tudi policisti, ki so se odpravili na teren, niso našli nič otipljivega, do koristnih informacij niso prišli niti po pogovorih z domačini, ki so jih obvestili o močnem poku. Ni bil pr...