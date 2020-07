V Tržiču velik požar, trije poškodovani

V okolici Tržiča je danes zagorelo večje gospodarsko poslopje in del stanovanjske hiše. Poslopje je uničeno, prav tako pripadajoči objekti, poškodovan pa je del stanovanjske hiše, so sporočili s Policijske uprave Kranj.



Požar je pogašen, gasilci pa že pregledujo požarišče in iščejo posamezna žarišča. Po prvih podatkih v objektih ni bilo nikogar, so pa na kraji našli poginulega psa.



Lažje poškodovani so tudi trije gasilci, ki so v zahtevni intervenciji pred uničenjem uspeli rešiti stanovanjsko hišo. Požar je gasilo 95 gasilcev z 20. vozili. Aktivnosti na terenu še potekajo. Materialna škoda je velika.