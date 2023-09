V Trnovski vasi zagorel hlev: 35 glav goveda so rešili

Kot navaja Uprava za zaščito in reševanje je ob 18.37 v Trnovski vasi zagorel hlev. Gasilci PGD Biš, Vitomarci, Destrnik in Desenci so iz objekta rešili 35 glav goveda in pogasili požar, ki je zajel ostrešje v velikosti 35 x 10 metrov in uničil deset bal sena.