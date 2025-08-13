TATVINA PRODAJNIH IZDELKOV

V trgovskem centru v torbo zbasala robotski sesalnik in vrtalnik

Storilka je nato odšla iz trgovine, ne da bi pri blagajni poravnala račun za omenjena izdelka.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

A. G.
13.08.2025 ob 21:39
13.08.2025 ob 21:40
A. G.
13.08.2025 ob 21:39
13.08.2025 ob 21:40

Poslušajte

Čas branja: 0:57 min.

V torek, 12. avgusta, ob 13.46, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili o tatvini v večjem trgovskem centru v Kromberku pri Novi Gorici.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznana storilka pred nekaj dnevi oziroma 2. avgusta 2025 v poznih popoldanskih urah v trgovini s prodajnih polic odvzela robotski sesalnik znamke Rowenta in akumulatorski vrtalnik znamke Makita ter ju spravila v večjo torbo.

Storilka je nato odšla iz trgovine, ne da bi pri blagajni poravnala račun za omenjena izdelka. S tem dejanjem je bilo gospodarski družbi povzročena materialna škoda za 600 evrov. Okoliščine kaznivega dejanja Policija še preiskuje.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

trgovina Nova Gorica PU Nova Gorica kraja policija trgovine tatvina Slovenija Kromberk

Priporočamo

Robert Golob in Tina Gaber naj bi se še letos poročila
V Sloveniji gorijo oranžni alarmi, na Hrvaškem rdeči, v nedeljo pa preobrat (FOTO)
V med Slovenci priljubljenem istrskem kraju množični spopad
Velika tragedija v vasi Trešnjevica: 12-letnik prišel k starima staršema in umrl

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Komentarji:

Priporočamo

Robert Golob in Tina Gaber naj bi se še letos poročila
V Sloveniji gorijo oranžni alarmi, na Hrvaškem rdeči, v nedeljo pa preobrat (FOTO)
V med Slovenci priljubljenem istrskem kraju množični spopad
Velika tragedija v vasi Trešnjevica: 12-letnik prišel k starima staršema in umrl

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.