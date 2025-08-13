V trgovskem centru v torbo zbasala robotski sesalnik in vrtalnik

V torek, 12. avgusta, ob 13.46, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili o tatvini v večjem trgovskem centru v Kromberku pri Novi Gorici.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznana storilka pred nekaj dnevi oziroma 2. avgusta 2025 v poznih popoldanskih urah v trgovini s prodajnih polic odvzela robotski sesalnik znamke Rowenta in akumulatorski vrtalnik znamke Makita ter ju spravila v večjo torbo.

Storilka je nato odšla iz trgovine, ne da bi pri blagajni poravnala račun za omenjena izdelka. S tem dejanjem je bilo gospodarski družbi povzročena materialna škoda za 600 evrov. Okoliščine kaznivega dejanja Policija še preiskuje.