V trgovskem centru v reži bankomata našla kar 500 evrov. To je potem storila ...

Včeraj, 7. avgusta, je poštena najditeljica obvestila policiste Policijske uprave Nova Gorica o najdbi več bankovcev v skupni vrednosti 500 evrov, ki so bili nekaj minut po 18. uri najdeni v reži bankomata v večjem trgovskem centru na Goriškem na Prvomajski ulici.

Policisti pozivajo osebo, ki je denar na omenjenem bankomatu pozabila in ima dokazilo o opravljeni transakciji, da se čim prej zglasi na Policijski postaji Nova Gorica, kjer hranijo pozabljeno gotovino.

V zvezi s tem policisti ponovno svetujejo občanom, naj bodo pri dvigu gotovine iz bankomata zbrani, in naj poskrbijo, da denar vzamejo iz reže bančnega avtomata. V primeru, da na bankomatu pozabijo dvignjeno gotovino in jo kasneje tam ni več, pa svetujejo, da o tem nemudoma obvestijo policiste najbližje policijske postaje oz. svojo banko ali bančno ustanovo, ki si lasti bankomat, na katerem je bil pozabljen denar.

Postopek ravnanja z najdenimi stvarmi

Posameznike oziroma naslednje uporabnike, ki naletijo na pozabljeno gotovino na bančnih avtomatih, pa ponovno opozarjajo, da v izogib morebitni kazenski odgovornosti najden denar nemudoma odnesejo, oziroma izročijo policistom na policijski postaji oziroma o najdbi pozabljene gotovine obvestijo najbližjo banko.

V primeru, da bi posamezniki pozabljeno gotovino preprosto vzeli oziroma si jo prilastili, bi bili kazensko odgovorni zaradi suma kaznivega dejanja Zatajitev (po določilu 208. člena KZ-1), za kar se kaznuje z denarno ali celo z zaporno kaznijo.

Postopek ravnanja z najdenimi stvarmi je natančneje opredeljen v stvarnopravnem zakoniku in pravilniku o postopku z najdenimi stvarmi. Več podrobnosti o postopku z najdenimi stvarmi tudi na spletni strani Policije. Podatki o najdenih predmetih skladno s Pravilnikom o postopku z najdenimi stvarmi pa so objavljeni tukaj.