NA GORIŠKEM

V trgovskem centru v reži bankomata našla kar 500 evrov. To je potem storila ...

Policisti pozivajo osebo, ki je denar na omenjenem bankomatu pozabila in ima dokazilo o opravljeni transakciji, da se čim prej zglasi na Policijski postaji Nova Gorica, kjer hranijo pozabljeno gotovino.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Vlad Ispas/Shutterstock
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Vlad Ispas/Shutterstock

A. G.
07.08.2025 ob 16:05
A. G.
07.08.2025 ob 16:05

Poslušajte

Čas branja: 2:10 min.

Včeraj, 7. avgusta, je poštena najditeljica obvestila policiste Policijske uprave Nova Gorica o najdbi več bankovcev v skupni vrednosti 500 evrov, ki so bili nekaj minut po 18. uri najdeni v reži bankomata v večjem trgovskem centru na Goriškem na Prvomajski ulici.

Policisti pozivajo osebo, ki je denar na omenjenem bankomatu pozabila in ima dokazilo o opravljeni transakciji, da se čim prej zglasi na Policijski postaji Nova Gorica, kjer hranijo pozabljeno gotovino.

V zvezi s tem policisti ponovno svetujejo občanom, naj bodo pri dvigu gotovine iz bankomata zbrani, in naj poskrbijo, da denar vzamejo iz reže bančnega avtomata. V primeru, da na bankomatu pozabijo dvignjeno gotovino in jo kasneje tam ni več, pa svetujejo, da o tem nemudoma obvestijo policiste najbližje policijske postaje oz. svojo banko ali bančno ustanovo, ki si lasti bankomat, na katerem je bil pozabljen denar.

Postopek ravnanja z najdenimi stvarmi

Posameznike oziroma naslednje uporabnike, ki naletijo na pozabljeno gotovino na bančnih avtomatih, pa ponovno opozarjajo, da v izogib morebitni kazenski odgovornosti najden denar nemudoma odnesejo, oziroma izročijo policistom na policijski postaji oziroma o najdbi pozabljene gotovine obvestijo najbližjo banko.

V primeru, da bi posamezniki pozabljeno gotovino preprosto vzeli oziroma si jo prilastili, bi bili kazensko odgovorni zaradi suma kaznivega dejanja Zatajitev (po določilu 208. člena KZ-1), za kar se kaznuje z denarno ali celo z zaporno kaznijo.

Postopek ravnanja z najdenimi stvarmi je natančneje opredeljen v stvarnopravnem zakoniku in pravilniku o postopku z najdenimi stvarmi. Več podrobnosti o postopku z najdenimi stvarmi tudi na spletni strani Policije. Podatki o najdenih predmetih skladno s Pravilnikom o postopku z najdenimi stvarmi pa so objavljeni tukaj.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

bankomat gotovina policija denar Nova Gorica policisti najdba

Priporočamo

Umrl znani slovenski politik, Rupar žaluje: »Zajokal sem in za hip obmolknil ...«
Tekmovalec Masterchefa o ozadju šova: Razplet smo pričakovali, navijal sem za ...
Na Štajerskem iščejo pobeglo afriško divjo mačko
Žalost v svetu košarke: umrl legendarni član zlate generacije

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

Umrl znani slovenski politik, Rupar žaluje: »Zajokal sem in za hip obmolknil ...«
Tekmovalec Masterchefa o ozadju šova: Razplet smo pričakovali, navijal sem za ...
Na Štajerskem iščejo pobeglo afriško divjo mačko
Žalost v svetu košarke: umrl legendarni član zlate generacije

Izbrano za vas

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.