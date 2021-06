V trgovini zavedli prodajalca, ukradli najmanj 50 kosov oblačil

V torek ob 15.47 so policisti prejeli prijavo o tatvini artiklov iz ene od trgovin v Izoli.



V poročilu uprave Koper navajajo, da so trije storilci vstopili v trgovino in zaposlenima kazali znake, da so gluhi. S tem so ju tako zavedli, da so iz trgovine odtujili približno 50 ali 60 kosov oblačil. Materialna škoda znaša približno 5.000 evrov.



Policija obravnava kaznivo dejanje velike tatvine na posebno predrzen način, intenzivno tudi zbira obvestila.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: