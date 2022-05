V trgovini kupovala kot stranki, nato se je zgodil preobrat, policija ju išče

V ponedeljek 9. maja ob 14.37, so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o ropu v eni od trgovin na Erjavčevi ulici v Novi Gorici, čez nekaj ur pa še v trgovini v Šempetru pri Gorici.

Po prvih zbranih podatkih je bil neznani moški na blagajni trgovine v Novi Gorici kot stranka. Ko mu je blagajničarka vračala drobiž je neznanec razbil steklo in odrinil omenjeno uslužbenko trgovine ter iz blagajne pograbil šop denarja in nato s kraja zbežal neznano kam. Uslužbenka trgovine je bila zaradi omenjenega kaznivega dejanja predvidoma lažje poškodovana (utrpela je udarec v roko) in je naknadno poiskala ustrezno zdravniško pomoč. Policije je o kaznivem dejanju ropa obvestila tudi pristojne pravosodne organe, storilec še ni bil izsleden.

Policisti PP Nova Gorica so le nekaj ur kasneje oz. okoli 18. ure, obravnavali rop tudi v trgovini v Šempetru pri Gorici. Neznanec je v prišel do blagajne trgovine in pri tem naročil prodajne izdelke. Ob vračanju manjše vsote gotovine za nakup je storilec prodajalko prijel za roko in jo odrinil, nato pa iz predala blagajne odvzel nekaj sto evrov gotovine ter s kraja zbežal neznano kam. Uslužbenka trgovine pri tem ni bila poškodovana.

Novogoriški policisti oba primera kaznivega dejanja ropa še preiskujejo in bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo (po določilu 206. člena KZ-1) na Okrožno državno tožilstvo.