V trčenju treh vozil voznika hudo ranjena

Huda prometna nesreča se je v četrtek nekaj pred 9. uro zgodila na regionalni cesti pri naselju Bukošek na območju PP Brežice.

Brežiški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 82-letni voznik osebnega avtomobila znamke Opel, ki je peljal od Župelevca proti Brežicam. Pri naselju Bukošek je začel prehitevati osebni avtomobil znamke Renault, ki ga je vozil 71-letni voznik.

Takrat je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 77-letna voznica osebnega avtomobila seat; 82-letni voznik je čelno trčil v njeno vozilo in v avtomobil 71-letnega voznika. Pri tem sta 82-letni voznik in 77-letna voznica utrpela posebno hude poškodbe in sta po podatkih iz bolnišnice v smrtni nevarnosti, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Hudo je poškodovana tudi 76-letna potnica iz vozila 77-letne voznice. Voznik renaulta in potnik v njegovem vozilu nista bila poškodovana. Policisti okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

Kot so v četrtek zvečer poročali z Uprave RS za zaščito in reševanje, se je ob 20.23 uri na cesti Cankova–Krašči, pri naselju Domajinci v občini Cankova, zgodila huda prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo s cestišča, v njem pa je vklenjen ostal voznik in tam umrl. Gasilci PGD Murska Sobota so ga s tehničnim posegom rešili iz vozila in razsvetljevali kraj nesreče.

Po ogledu kraja nesreče so policisti ugotovili, da se je nesreča zgodila, ko je 70-letni voznik osebnega avtomobila, po naših podatkih gre za K. B. iz Domajincev, vozil od naselja Krašči proti Cankovi. »Pri naselju Domajinci je v levem ovinku zapeljal naravnost na bankino in nato v jarek, kjer je trčil v nabrežino. Vozilo je obrnilo na desni bok in streho. Voznik je na kraju nesreče umrl. Policisti Postaje prometne policije Murska Sobota okoliščine prometne nesreče še preiskujejo,« je sporočil Dejan Bagari, vodja OKC PU Murska Sobota. Odrejena je bil tudi sanitarna obdukcija, ki bo potrdila natančen vzrok smrti.

Gre za tretjo smrtno žrtev pomurskih prometnic od začetka letošnjega leta; v istem obdobju lani jih je bilo osem.