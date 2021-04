V trčenju treh pri policijski postaji končali trije (FOTO)

Danes ob 11.00 se je v Moškanjcih v občini Gorišnica pripetila prometna nesreča. V križišču pri tamkajšnji policijski postaji so trčila tri osebna vozila. V nesreči so se poškodovale tri osebe. Reševalci NMP Ptuj so jih oskrbeli in prepeljali v bolnišnico na Ptuj.



Gasilci PGD Ptuj so na vozilih odklopili akumulatorje, z vpojnimi sredstvi posipali iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem in policiji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: