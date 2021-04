V trčenju s tovornjakom umrl voznik

Slovenske ceste, ki jih je včeraj zjutraj pobelil sneg, so vzele novo življenje. Malo pred 9. uro je bila na cesti med Jeprco in Medvodami nesreča, v kateri so bili udeleženi vozniki dveh osebnih vozil in tovornega vozila. »Po do zdaj zbranih obvestilih je 42-letni voznik osebnega vozila, ki je peljal proti Medvodam, zavil na nasprotno stran ceste in čelno trčil v tovorno vozilo, ki ga je pravilno pripeljal 36-letni voznik. V odpadle dele vozil je trčila še 55-letna voznica osebnega vozila,« so sporočili s PU Ljubljana. Povzročitelj se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. »Policisti so opravili ogled prizorišča, o vseh ugotovitvah glede okoliščin pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so še pojasnili na PU Ljubljana in dodali, da voznik tovornjaka in voznica nista bila poškodovana.



