V trčenju hudo poškodovana ženska

Mariborski policisti so bili v četrtek popoldan obveščeni o prometni nesreči na območju Policijske postaje Ptuj. V poročilu policisti pišejo, da osebni avtomobil, ki je vozil po neprednostni cesti in v križišču, ni pustil mimo vseh vozil, ki so vozila po prednostni cesti. Posledica je bila trčenje s kolesarko, ki je utrpela hude telesne poškodbe, a ni v smrtni nevarnosti.

Zoper voznika bo na pristojno okrožno državno tožilstvo podana kazenskega ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejana povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.