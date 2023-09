V trčenju dveh vozil v Beričevem udeleženih sedem oseb, tudi dva otroka

Danes ob 7.27 sta na regionalni cesti Ljubljana–Litija, v naselju Beričevo, občina Dol pri Ljubljani, trčili kombinirano in osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem RP UKC Ljubljana pri oskrbi poškodovanih, odklopili akumulatorja na vozilih ter posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom.

V vozilih je bilo sedem oseb, pet odraslih in dva otroka, tri so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.