Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da se je sinoči ob 18.35 nedaleč od Murske Sobote zgodila prometna nesreča. Med naseljema Bakovci in Murska Sobota sta trčili osebni vozili, pri čemer sta se poškodovali osebi.



Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj in odklopili akumulatorja.



Za poškodovani osebi pa so poskrbeli reševalci.