V Trbovljah s skirojem trčil v drog javne razsvetljave, z njim je hudo

Proti kolesarki v Dolenji vasi je skočil odvezan pes.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai

M. U.
15.08.2025 ob 13:07
M. U.
15.08.2025 ob 13:07

V četrtek nekaj po 19. uri je v Trbovljah prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil udeležen mlajši voznik električnega skiroja, ki je trčil v drog javne razsvetljave in padel. Pri tem se je huje poškodoval, vendar njegovo življenje ni ogroženo. 

Proti kolesarki skočil odvezan pes

Že okoli 10. ure pa je v Dolenji vasi prišlo do prometne nesreče, v kateri je bila udeležena kolesarka. Na cesto je proti njej skočil odvezan pes, pri tem pa se je kolesarka ustrašila in padla. Pri padcu se je huje poškodovala, vendar njeno življenje ni ogroženo, so sporočili ljubljanski policisti. 

