V tragični nesreči umrla mlada slovenska reprezentantka Hana

Na pripravah na Norveškem je v tragični nesreči ugasnilo življenje mlade članice slovenske A-reprezentance v teku na smučeh Hane Mazi Jamnik, so sporočili iz nordijske zveze.

»Trenutno so vse naše misli pri družini, ki ji izrekamo globoko sožalje. Prosim vse, da v teh težkih trenutkih spoštujejo zasebnost družine in članov reprezentance, ki so nad dogodkom pretreseni,« še sporočajo.

Kot piše norveški medij Norway Posts, se je nesreča zgodila okoli 8.30 v regiji Jorpeland. Kot kaže, je bila smučarska tekačica udeležena v nesreči z avtomobilom. S helikopterjem so jo odpeljali v bolnišnico.

Točne okoliščine nesreče policija še preiskuje, trenutno še zaslišujejo priče, vozniku avta pa so vzeli kri za testiranje. Zaradi nesreče so zaprli tudi cesto.