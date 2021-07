V tragični nesreči umrl 30-letnik

V ponedeljek ob 12.20 so novogoriške policiste obvestili o hujši nesreči pri delu v enem od vinogradov med Steskami in Branikom, kjer se je traktor med vožnjo prevrnil na streho in v kateri je telesnim poškodbam podlegel 30-letni voznik.



Ugotovljeno je bilo, da je voznik traktorja na svoji parceli nameraval izvajati kmetijska opravila. S traktorjem je zapeljal vzvratno s kolovozne poti na teraso, ob tem pa je z desnim delom zapeljal preveč levo in z desnim delom na neutrjeno strmo brežino. Kmalu zatem se je traktor prevrnil po strmi terasi oziroma je sprednji del traktorja zaradi nagiba brežine dvignilo v zrak, na koncu pa je kmetijsko vozilo s strešnim delom pristalo v večjem neutrjenem kanalu za odvodnjavanje.



Po prevrnitvi je voznik ostal ujet pod traktorjem in zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju.



Poleg policistov so na kraju posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci ZD Nova Gorica.



Zdravnik je potrdil smrt voznika traktorja in odredil sanitarno obdukcijo na inštitutu za sodno medicino, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.



Policija je o tragični nesreči obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Policisti PP Nova Gorica so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili novogoriško državno tožilstvo.

