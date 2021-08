V tragični nesreči umrl 25-letnik

V nedeljo ob 20.40 se je med Majšperkom in Lovrencem na Dravskem polju zgodila huda prometna nesreča, ki se je končala tragično.



20-letni voznik osebnega avtomobila iz Rogaške Slatine je na Ptujski Gori v križišču med zavijanjem v levo zaprl pot 25-letnemu motoristu iz okolice Žetal. Ta je kljub zaviranju in umikanju trčil v desno bočno stran avtomobila. Po trčenju je padel po vozišču in se tako hudo poškodoval, da je na kraju samem umrl. Njegova 25-letna sopotnica je lažje poškodovana.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: