V torek pod Kongresnim trgom, danes na Poljanskem nasipu. Kaj se dogaja v Ljubljani?

Danes ob 0.31 je na Poljanskem nasipu v Ljubljani zagorelo osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana so pogasili požar, ki je uničil motorni del vozila ter vetrobransko steklo, odklopili akumulator ter zaradi iztekajočega se olja, kar je bilo posledica požara in širjenja požarne vode, ob cestni kanal namestili vpojne krpe ter razlite motorne tekočine nevtralizirali. Pomoč pri gašenju gorečega vozila jim je zagotavljalo PGD Ljubljana-mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V torek smo poročali o požarom vozilo pod Kongresnim trgom. Več o tem v članku Ste slišali, kaj se je ponoči zgodilo pod Kongresnim trgom?.