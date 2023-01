V Tivoliju jo je napadel s solzivcem

V zadnjih dneh smo večkrat poročali o drznih tatvinah in ropih v glavnem mestu, kjer so bili na delu ljubitelji tuje lastnine. Tudi tokrat je tako, saj so policisti minuli konec tedna na širšem območju centra Ljubljane obravnavali primera roparske in drzne tatvine, je sporočil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana. Do zdaj neznani storilci so oškodovankama z ramen iztrgali torbici z vsebino ter ju ukradli.

V dogodkih nobena od oškodovank ni bila poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Četverica in trojica

»V prvem primeru v Tivoliju je eden izmed štirih osumljencev zoper oškodovanko uporabil solzivec. V drugem primeru, na Ilirski cesti, so osumljene tri osebe. V dogodkih nobena od oškodovank ni bila poškodovana,« je še pojasnil predstavnik ljubljanskih policistov. Kot je dodal, policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivih dejanj roparske in drzne tatvine, po prvih podatkih pa dejanji med seboj nista povezani.