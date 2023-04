Ob 17.07 se je v termah Snovik, občina Kamnik, utapljal otrok. Prvo pomoč so otroku nudili mimoidoči in reševalec z vode, aktivirana pa je bila enota za reševanje iz vode PGD Kamnik, ki so do prihoda reševalcev nudili pomoč poškodovanemu otroku.

Reševalci NMP Kamnik so otroka oskrbeli in ga odpeljali v UKC Ljubljana, na kraju je bila prisotna policija.