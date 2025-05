V takšnem stanju je v Renault meganu prevažal otroke

Včeraj nekaj pred 21. uro so policisti PP Črnomelj v Črnomlju zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane.

»Med postopkom so ugotovili, da gre za 47-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,61 miligramov alkohola (1,3 g/kg). Ugotovili so še, da je v vozilu prevažal otroke, ki niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi, vozil pa je neregistriran in tehnično neizpraven avtomobil. Renault megane so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog,« sporočajo s PU Novo mesto.

Določila zakona o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2540 evrov.