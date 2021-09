V Strunjanu oživljali moškega (39), na pomoč tudi pomorska policija

V sredo okoli 13. ure so bili koprski policisti obveščeni, da na plavajočem pomolu pred plažo v Strunjanu, reševalci oživljajo moškega. Patrulja Postaje pomorske policije s čolnom policije je 39-letnega moškega iz Majšperka, skupaj z reševalci, ki so ves čas izvajali reanimacijo, prepeljala na kopno.



Reševalci so moškega tam nato uspešno reanimirali in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico. Policisti so na kraju zbrali prva nujna obvestila iz katerih izhaja, da je moški doživel srčni zastoj. Njegovo stane je stabilno.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: