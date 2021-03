V strašni nesreči umrl 20-letnik

Včeraj popoldne se je na lokalni cesti Britof–Šenčur, zunaj naselja Britof v občini Kranj zgodila prometna nesreča. Policija je sporočila, da je 20-letni voznik motornega kolesa vozil v smeri naselja Šenčur: »Zunaj naselja Britof je iz gozda z njegove desne smeri na cesto pritekla srna. Trčil je vanjo in je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.« Srno je po trčenju odbilo v osebni avtomobil, ki je pripeljal nasproti. Motorist je druga smrtna žrtev na gorenjskih cestah letos. Januarja je na cesti Kranj–Medvode umrla voznica osebnega avtomobila.



Že včeraj so iz PU Kranj sporočili, da cesta poteka skozi gozd, odsek pa je označen s prometnim znakom, ki voznike opozarja na nevarnost divjadi na cesti. »Znova opozarjamo na veliko previdnost pri vožnji na odsekih, kjer čez cesto prehaja divjad. Gre za odseke, ki potekajo skozi gozdove in mimo travnikov ter območij, ki so označena s prometno signalizacijo za divjad na cesti, z modrimi odsevniki na stebričkih in silhuetami. Takih lokacij je na Gorenjskem veliko. Trčenja z divjadjo so zelo pogosta,« so zapisali v poročilu.

Umikanje srni krivo za nesrečo

Malo pred polnočjo se je na avtocesti Lukovica–Krtina (občina Domžale) zgodila še ena nesreča zaradi umikanja srni. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, se ji je osebno vozilo skušal izogniti, pri tem pa trčilo v odbojno sredinsko ograjo. Gasilci CZR Domžale so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, z vpojnim sredstvom posuli iztekle tekočine ter očistili cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

