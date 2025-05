V stiski, sredi snega se je znašel mlajši planinec, posredoval tudi helikopter (FOTO)

Društvo Gorska reševalna služba Kamnik je v torek, 20. maja, posredovala na območju Legarjev pod Grintovcem. V stiski, sredi snega se je namreč znašel mlajši planinec.

Na družbenem omrežju Facebook so sporočili, da jim je pri reševanju na pomoč prijazno priskočila posadka helikopterja Slovenske vojske/Slovenian Armed Forces.

FOTO: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik

»Včeraj, 20. maja se je na območju Legarjev pod Grintovcem v stiski, sredi snega, znašel mlajši planinec. Zaradi poznega odhoda iz doline, nepoznavanje terena in splošnega gorniškega znanja ni dosegel cilja, zato je noč prebivakiral zunaj. K sreči mu je spalna vreča, ki jo je imel s seboj, omogočila dokaj spodobno prenočevanje v precej hladni noči.

Zaradi goste megle se je peterica reševalcev, opremljena s popolno zimsko opremo, odpravila proti Bivaku Pavla Kemperla pod Grintovcem, kamor se je v jutranjih urah zatekel prezebel planinec. Ko smo prispeli do njega, so se, na našo srečo, začeli trgati tudi oblaki. Tako smo lahko za pomoč zaprosili posadko helikopterja Slovenska vojska/Slovenian Armed Forces, ki je prijazno priskočila na pomoč in nas vse prepeljala v Kamniško Bistrico.

Še opozorilo: nad 2000 m nadmorske višine je še zelo veliko snega! Tudi nižje so snežišča pogosta, predvsem na območjih odlaganja snežnih plazov (grape, grabni, kotanje, ...). Nad Kamniško Bistrico (pa tudi drugje v slovenskem gorskem svetu) so praktično še vse poti v visokogorju vsaj deloma pod snegom. Če se nameravate podati na obisk (kamniških) očakov, je zimska oprema (in topla oblačila) še kako dobrodošla in uporabna!«

