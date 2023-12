V stanovanju zagorela božična dekoracija, eno osebo odpeljali

Danes ob 6.17 je na Cesti zmage, občina Maribor, v stanovanju zagorela manjša božična dekoracija. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Radvanje so požar pogasili in prezračili prostore.

Eden od stanovalcev je bil prekomerno izpostavljen dimnim plinom in je bil prepeljan v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Poročali smo že, da je v ponedeljek zagorelo v cerkvi Svetega Lenarta v Podgorcih, v občini Ormož. Več o tem v članku Tik pred sveto mašo v cerkvi zagorele jaslice (FOTO).