V stanovanjski hiši eksplodirala kurilna peč (FOTO)

Ob 11.47 je v naselju Črenšovci v kurilnici stanovanjske hiše prišlo do eksplozije kurilne peči, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Črenšovci so ugotovili, da je popustil varnostni ventil na vodnem delu centralnega sistema. Do požara ni prišlo. Gasilci so odstranili vnetljivo snov v bližini peči ter s termovizijsko kamero pregledali peč in prostor kurilnice.