V središču turističnega Pirana negibna Ariana umirala ob smeteh in v lastnih iztrebkih

V središču turističnega Pirana smo naleteli na pravo srhljivko. Negibna 71-letna Ariana je na tleh stanovanja živela v res nečloveških razmerah.

Konec tedna smo se odzvali obupanemu klicu na pomoč iz Pirana. »Nihče nas ne usliši, soseda bo takole še umrla,« so navedli dobri ljudje, ki se ne želijo izpostavljati v javnosti. Enainsedemdesetletnica, ki si je pred približno dvema mesecema ob padcu s postelje poškodovala kolk in bila zato približno dva tedna v bolnišnici, je po besedah sogovornikov zadnji mesec dni preživela večinoma na tleh svojega stanovanja – povsem sama, brez pomoči in ujeta v lastne iztrebke. »Reševalci so jo v zadnjem mesecu večkrat odpeljali, a so jo po nekaj urah, dnevu ali dveh pripeljali nazaj. Prejoče dneve in ...