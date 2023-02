V središču Ljubljane so se zastrupili štirje delavci

ri delu z uporabo naprav z notranjim izgorevanjem so se v soboto v središču Ljubljane z ogljikovim monoksidom zastrupili štirje delavci. Pripeljali so jih na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana, a niso več v smrtni nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Do zastrupitve je prišlo okoli 20. ure. Po prvih ugotovitvah so delavci delali v zaprtem prostoru, pri tem pa uporabljali naprave z notranjim izgorevanjem, ki so sproščale monoksid, ter naprave za ogrevanje.

Štiri so zaradi zastrupitve odpeljali na zdravljenje. Policisti okoliščine še preverjajo in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili.