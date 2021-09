V spopadu med policisti in nasprotniki cepljenja več poškodovanih (FOTO)

Protesti v Londonu. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

Skupina nasprotnikov cepljenja proti covidu-19 je danes v Londonu skušala vdreti na sedež britanske agencije za zdravila. Protestniki so se spopadli s policisti, ki so varovali vhode v poslopje na vzhodu britanske prestolnice. Pri tem je bilo poškodovanih več policistov, poročajo tuje tiskovne agencije.Protestniki so popoldne skušali vdreti v poslopje britanske agencije za nadzor medicinskih in zdravstvenih izdelkov (MHRA) v okrožju Canary Wharf na vzhodu Londona. Policija je tja napotila številne policiste, da bi zaščitili vhode v poslopje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.»Številni protestniki so bili nasilni do policistov. Štirje policisti so bili poškodovani v spopadih,« je tvitnila policija in obsodila nesprejemljivo ravnanje protestnikov.Nasprotniki cepljenja na Otoku so v zadnjih nekaj tednih večkrat skušali vdreti v poslopja več medijskih hiš v Londonu. Konec avgusta jim je uspelo zasesti preddverje produkcijske TV hiše ITN. Podobnim prizorom so bili priča v začetku avgusta na nekdanjem sedežu BBC na zahodu Londona, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Cepljenje proti covidu-19 se je v Veliki Britaniji začelo 8. decembra lani. Doslej je bilo z vsaj enim odmerkom cepiva na Otoku cepljenih približno 90 odstotkov odraslih, poroča AFP.