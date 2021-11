V Spodnjih Hočah pijan z avtomobilom s ceste

Včeraj, okoli 14.20, je 37-letni voznik, zaradi neprilagojene hitrosti vožnje, na Slivniški cesti v Spodnjih Hočah, z osebnim avtomobilom zapeljal s ceste. Ob tem sta se on in njegov 67-letni sopotnik lažje telesno poškodovala.

Kot so sporočili s PU Maribor so oba z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor. Elektronski alkotest je pokazal, da je imel voznik v organizmu 0,81 mg/l alkohola, zaradi česar so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Policisti so mu odredili še strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, odvzeli pa so mu tudi registrski tablici z vozila.

Voznika bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, zaradi suma storitve kaznivega dejanja v cestnem prometu.