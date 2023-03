V Španiji prijeli ubežnika: Saša iskali zaradi davčne utaje, Ireno zaradi goljufije

Španski policisti so po naših podatkih prijeli nekdanja podjetnika, Slovenko in Slovenca, za katerima je Okrožno sodišče v Ljubljani razpisalo tiralici. Informacijo je brez navedbe imen potrdil predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete Drago Menegalija. »Potrdimo vam lahko le, da je bil slovenski državljan 6. februarja 2023 prijet v Španiji zaradi od Okrožnega sodišča v Ljubljani izdane odredbe za razpis tiralice ter evropskega naloga za prijetje in predajo,« je navedel za Slovenske novice. Po naših neuradnih podatkih so Španci oba ubežnika že izročili slovenskim pravosodnim organom.

Da so aretirali nekdanjega podjetnika Saša Škvorca iz Kamnika, ki so ga po naših informacijah le nekaj mesecev pred tem izpustili iz zapora, kjer je odslužil kazen zaradi drugega kaznivega dejanja, je potrdilo tudi sodišče. »Zoper obtoženega Saša Škvorca poteka kazenski postopek zaradi dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve po prvem odstavku 249. člena kazenskega zakonika s predpisano kaznijo od enega do osmih let zapora in dveh kaznivih dejanj pranja denarja po prvem, drugem in tretjem odstavku 245. člena kazenskega zakonika s predpisano kaznijo zapora do osmih let ter denarno kaznijo. Zadeva je v fazi glavne obravnave in sodba še ni bila izrečena.«

Španci so oba že izročili slovenskim pravosodnim organom.

Pojasnili so, da je bil 18. novembra lani zoper Škvorca izdan sklep o odreditvi pripora po drugem odstavku 307. člena zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki določa, da se zoper obtoženca, ki se očitno izmika in noče priti na glavno obravnavo, za pripor pa ni nobenega od pripornih razlogov iz 201. člena ZKP, lahko odredi pripor, da se zagotovi njegova navzočnost na glavni obravnavi. Takrat je bila izdana tudi odredba za njegovo prisilno privedbo. Evropski nalog za prijetje in predajo pa je bil izdan 11. januarja letos. »Imenovani naj bi eno od kaznivih dejanj pranja denarja izvršil skupaj s še eno osebo, ki je bila obravnavana ločeno v zadevi tukajšnjega sodišča,« je sporočila predstavnica za odnose z javnosti ljubljanskega okrožnega sodišča Mateja Jazbec.

Škvorca in Vrtačnikovo so prijeli v kraju Playa San Juan na otoku Tenerife. Foto: wikipedia

Ubežnik naj bi se nekaj mesecev skrival v zapuščenem poslopju v kraju Playa San Juan, ki ima sedem tisoč prebivalcev in leži na zahodni obali kanarskega otoka Tenerife. Lastnikom parcele, na kateri stoji poslopje, po naših informacijah ni bilo všeč, da se je tja naselil slovenski brezdomec, in morda je prav spor med njimi – menda je lastnike kar s sekiro podil z njihovega zemljišča – ključen za njegovo aretacijo.

Dan pozneje, 7. februarja, so španski policisti v istem kraju prijeli še nekdanjo podjetnico, 64-letno Ireno Vrtačnik, z zadnjim bivališčem v naselju Šinkov Turn v občini Vodice. Obkolili so jo, ko je parkirala avtomobil. »Potrdimo vam lahko le, da je bila slovenska državljanka 7. februarja 2023 prijeta v Španiji zaradi od Okrožnega sodišča v Ljubljani izdane odredbe za razpis tiralice ter evropskega naloga za prijetje in predajo,« nam je odgovoril predstavnik policije Menegalija.

6. februarja so prijeli njega, dan zatem

še njo.

»Imenovana je bila na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo tukajšnjega sodišča 7. februarja 2023 prijeta v Španiji zaradi izvršitve zaporne kazni. Obsojena je bila za kaznivo dejanje goljufije po tretjem v zvezi s prvim odstavku 211. člena kazenskega zakonika,« je pojasnila predstavnica sodišča Mateja Jazbec. Šestega julija 2017 je bila spoznana za krivo pridobitve protipravne premoženjske koristi na škodo oškodovanca v višini 148.800 evrov. Obsojena je bila na dve leti zapora. Vrtačnikova se je na sodbo prvostopenjskega sodišča pritožila, višje sodišče v Ljubljani pa je 28. februarja 2019 obtoženi kazen znižalo na leto in 6 mesecev zapora. Po sodbi v Sloveniji naj bi imela hudo prometno nesrečo, ko je v njen avto trčil vlak, s sopotnico naj bi bili v komi več mesecev. Vrtačnikova naj bi po nesreči ostala invalidna.