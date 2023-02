V prireditvenem šotoru v okolici Ptuja sprožil solzivec: ena oseba v bolnišnici

Na prireditvi v šotoru v okolici Ptuja je ponoči nekaj pred pol drugo uro neznanec sprožil solzivec. Nekaj obiskovalcev so na kraju oskrbeli reševalci, eno osebo pa so po doslej znanih informacijah zaradi šoka odpeljali v bolnišnico, so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor. Policisti iz postaje v Podlehniku dogodek še preiskujejo.

Kot so še navedli na mariborski policijski upravi, kjer so bili o dogajanju obveščeni danes zgodaj zjutraj, je zaradi dogajanja nekaj obiskovalcev zapustilo prireditven prostor, organizator pa je šotor prezračil.