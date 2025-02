V Solkanu se je zaletel v železniški most in se zagozdil pod železniškim nadvozom

V četrtek ob 14.42 so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica v Solkanu naleteli na prometno nesrečo v Solkanu, kjer se je tovorno vozilo (črpalka za beton) zaletelo v železniški most in se zagozdilo pod železniškim nadvozom.

Poleg policistov Policijske uprave Nova Gorica so na kraju prometne nezgode posredovale tudi druge pristojne službe (gasilci, uslužbenci Slovenskih železnic, delavci komunalnega podjetja, reševalci NMP ZD Nova Gorica). Po prvih podatkih 52-letni voznik tovornega avtomobila v prometni nesreči ni bil poškodovan, na kraju so ga pregledali novogoriški reševalci.

Solkanski most FOTO: Jure Batagelj, Delo

Po prvih ugotovitvah je zaradi omenjenega trka na omenjenem železniškem mostu nastala resna poškodba (konstrukcija nadvoza je premaknjena za okoli 20 centimetrov), na železniški infrastrukturi je po prvih ocenah nastala velika materialna škoda za več sto tisoč evrov; nastala škoda se še ocenjuje.

Zaradi nevarnosti zrušitve mostu

Zaradi nevarnosti zrušitve mostu oziroma poškodbe konstrukcije je zaprt cestni promet, prav tako je do nadaljnjega ustavljen ves železniški promet. V teku je reševanje tovornega vozila izpod nadvoza. Policisti so povzročitelju nezgode v nadaljevanju postopka odredili preizkus alkoholiziranosti (rezultat z alkotestom 0,00 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka), prav tako mu je bil odrejen hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi, rezultat je bil pozitiven na prepovedane droge (opiati), zato mu je bil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi.

Glede prometne nezgode je Policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Okoliščine varnostnega dogodka še preiskuje. Skladno z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici policisti Postaje prometne policije Nova Gorica varnostni dogodek preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja Ogrožanje posebnih vrst javnega prometa (po tretjem odstavku 326. člena KZ-1b).