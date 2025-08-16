STANOVALCI ZALOTILI VLOMILCA

V Solkanu s police ukradel senzor za temperaturo, vlomil, a doživel neprijetno presenečenje

Policisti bodo 45-letnega osumljenca kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.
Fotografija: Policisti bodo 45-letnega osumljenca kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. FOTO: Fotoedu Getty Images/istockphoto
Policisti bodo 45-letnega osumljenca kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. FOTO: Fotoedu Getty Images/istockphoto

16.08.2025 ob 14:13
V petek ob 5.50 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v Solkanu, kjer so stanovalci zalotili in do prihoda policistov na kraj zadržali 45-letnega osumljenca navedenega kaznivega dejanja.

Ukradel senzor za temperaturo in vlomil

Ugotovljeno je bilo, da je prišel do zaklenjenih vrat stanovanjske hiše, kjer je s police ukradel senzor za temperaturo, nato pa vlomil v stanovanjsko hišo skozi balkonska vrata in vstopil v notranjost. Osumljeni je pregledal notranjost hiše, pri tem pa so ga zalotili stanovalci in poklicali policijo. O varnostnem dogodku je Policija obvestila tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici in preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Policisti bodo 45-letnega osumljenca glede na vse ugotovitve kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Več iz te teme:

vlom policija policisti PU Nova Gorica

