V sodni palači prejeli anonimni klic o nastavljenem eksplozivnem sredstvu

Pri anonimnem klicu o nastavljenem eksplozivnem sredstvu v stavbi ljubljanske sodne palače je šlo za lažni preplah. Policisti so namreč objekt pregledali in niso našli nobenih nevarnih predmetov, sodišče pa znova posluje.

Delo sodišča je bilo namreč prekinjeno, potem ko so v sodni palači prejeli anonimni klic, da je v stavbi eksplozivno telo. Delo sodišča so prekinili, izpraznili in zavarovali prostore, policija pa je stavbo pregledala.

Sodišče je bilo zaradi izrednega dogodka nekaj časa za obiskovalce in stranke postopkov zaprto, sedaj pa ponovno posluje.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, so izvedli aktivnosti in pregled objekta, ki je bil pred tem izpraznjen, ter niso našli nobenih nevarnih predmetov. Nadaljujejo pa zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, kjer osumljenec ni znan. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Sodišče je bilo zaradi izrednega dogodka nekaj časa za obiskovalce in stranke postopkov zaprto, sedaj pa ponovno posluje. Obravnave, ki so bile zaradi dogodka prekinjene, se bodo bodisi nadaljevale bodisi jih bo sodišče preložilo, so zapisali na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani.

V letošnjem letu je bil to že sedmi tovrstni dogodek.