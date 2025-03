V soboto zvečer oropali in poškodovali 29-letnika

Neznanci so v soboto okoli 21. ure oropali 29-letnika. Z uporabo sile so mu odtujili mobilni telefon in športne copate, pri čemer je bil oškodovanec lažje poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kot so pojasnili policisti, se je rop zgodil na območju Maribora, 29-letnemu oškodovancu pa so nudili zdravniško oskrbo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.

Policisti so opravili ogled in intenzivno zbirajo obvestila o dogodku, so še dodali na mariborski policijski upravi.