V slovenskih termah evakuacija, prejeli so skrb vzbujajoče obvestilo

S Policijske uprave Celje so sporočili, da so jih iz enih od term na njihovem območju obvestili, da so prejeli elektronsko obvestilo o nastavitvi eksplozivnega telesa. Zaposleni so obvestilo vzeli zelo resno in obiskovalce evakuirali. Kot smo izvedeli, so obvestilo prejeli v Termah Olimia.

Na PU Celje so dejali, da so s pregledom območja ugotovili, da je šlo za lažno naznanitev in da nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja lažno alarmiranje.

Po dogodku so se oglasili tudi v Termah Olimia. »V soboto popoldan smo v Termah Olimia po elektronski pošti prejeli grožnjo z bombo v objektu z bazeni. Naši zaposleni so nemudoma in dosledno aktivirali vse varnostne protokole, vključno z evakuacijo kopališča. Redne evakuacijske vaje, ki jih izvajamo vsak mesec v posameznih delih Term Olimia so se ponovno izkazale za izjemno učinkovite, saj smo uspeli varno izprazniti bazene gostov v zelo hitrem času,« so zapisali na Facebooku. Dodali so, da trenutno vsi njihovi objekti obratujejo nemoteno, gostom pa so se za morebitne nevšečnosti iskreno opravičili.

