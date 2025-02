V slovenski občini zagorelo, gasilci reševali stanovanjski objekt

Danes nekaj minut pred poldnevom, ob 11.54 uri je v Lahoncih, v občini Ormož zagorelo v drvarnici. Ob prihodu gasilcev je na kraju bilo ugotovljeno, da gori samostojna drvarnica, nekaj metrov oddaljena od stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Ivanjkovci in PGD Hardek so požar pogasili in razkopali tleče snovi, bližnji stanovanjski objekt je bil varovan in pregledan s Termo kamero.

O vzroku za požar in nastali materialni škodi policisti (še) niso poročali.