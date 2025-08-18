GROZLJIVO

V Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnika! Mama: Poskušajo mu rešiti še oko (VIDEO)

Prvič jih je videl, sledil je pekel.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

18.08.2025 ob 10:29
Noč v Slovenski Bistrici se je za mladega fanta končala kot v nočni mori. Na veselici je 17-letnik naletel na skupino neznancev, ki so ga brez milosti pretepli.

Mama poškodovanega fanta je medtem lokalnemu portalu Mariborinfo zaupala, da je bil njen sin na veselici, kjer je srečal nekdanjega sošolca. Ker je bil sošolec vinjen, ga je za trenutek izbil, zato se je odločil, da ga poišče. Ko je pristopil do skupine neznancev in vprašal, če ga kdo pozna, se je začel pravi pekel. Fantje so se spravili nanj.

»Klicala sem ga prek videoklica, v telefon je kričal, da ga hočejo pretepsti. Z drugim telefonom sem takoj poklicala policijo in jih usmerjala, kje je,« pretresljive prizore opisuje mama.

Policija in reševalci na pomoč

Na kraj dogodka je kmalu prišla policija, a pretep je pustil hude posledice. Fanta so odpeljali v bolnišnico. »Desno oko ima močno poškodovano, vidi le še 20 odstotkov. Zgornjo čeljust ima polomljeno, zobe so mu poskušali rešiti kirurgi v Ljubljani. Zdaj je nazaj v Mariboru, kjer poskušajo rešiti še oko,« je povedala mama in dodala, da je sin utrpel hude telesne poškodbe.

Mariborski policisti zbirajo obvestila

»Mariborski operativno komunikacijski center je bil v nedeljo, 17. avgusta 2025, ob 2.15 obveščen o pretepu na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je najprej prišlo do verbalnega spora med dvema mladoletnikoma, starima 17 let, ki je nato prerasel tudi v pretep. Po do sedaj zbranih obvestilih je eden od mladoletnikov lahko telesno poškodovan in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Maribor,« so nam sporočili s PU Maribor.

Obupana mati zdaj poziva vse, ki bi karkoli vedeli o napadu, naj stopijo naprej – tudi proti plačilu.

