V slovenskem podjetju tekla kri, hudo poškodovanega odpeljal helikopter

Nekaj minut pred 13. uro si je na Prevaljah v gospodarski družbi delavec poškodoval roko, poroča uprava za zaščito in reševanje. Poškodovanega so na kraju oskrbeli in prepeljali do helikopterja reševalci ZRCK Ravne na Koroškem.

Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu osebe. V UKC Maribor je s helikopterjem prepeljala posadka helikopterja SV z ekipo HNMP Maribor.