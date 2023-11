V Slovenijo zapeljal iz Madžarske, policiji pa ni želel ustaviti. Zdaj vemo, zakaj

V ponedeljek okrog 22.25 je na kontroli točki Pince iz Madžarske v Slovenijo zapeljal osebni avtomobil italijanskih registrskih številk, ne da bi se pri tem zaustavil pri policistih, ki so opravljali mejno kontrolo na kontrolni točki.

Policisti so zapeljali za vozilom, ki je po približno dveh kilometrih vožnje ustavilo na počivališču.

Iz vozila so pobegnile tri osebe, ki so preskočile varnostno ograjo ob avtocesti in se skrile v gozdu, a so jih policisti uspešno prijeli.

V postopku je policija ugotovila, da je državljan Pakistana nezakonito prevažal dva državljana Pakistana. »Tujci niso izpolnjevali pogojev za vstop v Republiko Slovenijo. Vozniku je bila odvzeta prostost in bo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države priveden k preiskovalnemu sodniku. Postopki s tujci še potekajo,« so sporočili iz PU Murska Sobota.