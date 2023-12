Sredi poletja pred tremi leti naj bi danes 35-letni Romun Nicu Ovidiu Mogos v Slovenijo prišel z le enim namenom. Da po različnih slovenskih krajih, od Celja, Medvod pa vse do Kranja, kot pravi filmski tatič sredi noči vstopa v hiše, se po njih potika tako potuhnjeno, da ga v večini primerov prav nihče ne sliši, hiše pa nato zapusti z enkrat bolj, drugič manj bogatim plenom. »Mislim, da so nam kradli,« je tistega poletja Robert P. spoznal ob 5. uri, ko se je odpravljal v službo. »Ko sem prišel iz spalnice v stanovanjski del, mi je bilo čudno, ker so bili predali odprti,« se je spominjal in na...