V Sloveniji v raciji proti mafiji prijeli državljana Italije

Kriminalisti v Novi Gorici so prijeli državljana Italije, ki je bil po ugotovitvah tujih varnostnih organov vpet v kriminalno dejavnost na področju prepovedanih drog, so potrdili na policijski upravi Nova Gorica. Preiskava je sicer potekala v okviru obsežne operacije proti italijanski mafiji 'Ndrangheta v osmih evropskih državah.

Na podlagi evropskega naloga so prijeli 35-letnega državljana Italije ter opravili osebno in hišno preiskavo. Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver, Getty Images

V zgodnjih jutranjih urah so kriminalisti policijske uprave Nova Gorica in uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave (GPU) na območju Nove Gorice na podlagi evropskega naloga prijeli 35-letnega državljana Italije ter opravili osebno in hišno preiskavo.

Odvzem prostosti

O odvzemu prostosti tujemu državljanu je policija obvestila pristojne pravosodne organe. Italijanskega državljana so nato privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zoper njega odredil pripor.

Italijanski državljan je bil po ugotovitvah tujih varnostnih organov vpet v kriminalno dejavnost s področja prepovedanih drog in drugih s tem povezanih kaznivih dejanj, ki jih je kriminalna združba izvrševala na mednarodni ravni, so potrdili na PU Nova Gorica.

V sklopu teh aktivnosti je bilo vključenih skupno 20 kriminalistov PU Nova Gorica in uprave kriminalistične policije GPU. Slovenska policija pa je pri tem sodelovala tudi z italijanskimi varnostnimi organi.

Omenjena preiskava je sicer potekala v okviru skupne operacije Europola, v kateri so poleg Slovenije sodelovale še Belgija, Nemčija, Italija, Francija, Portugalska, Španija in Romunija. Skupno so po navedbah Europola izvedli 150 preiskav, pridržali 132 ljudi, večino v Italiji, številne pa tudi v Nemčiji. V racijah je sodelovalo najmanj 2770 policistov.